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Гиперкар от Hennessey побил рекорд «Трассы Америк» для дорожных автомобилей

Гиперкар от Hennessey побил рекорд «Трассы Америк» для дорожных автомобилей
Hennessey установила рекорд «Трассы Америк»
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Компания Hennessey Performance установила новый рекорд «Трассы Америк» в Остине, штат Техас, для серийных дорожных автомобилей. Американский пилот Дэвид Донохью за рулём Hennessey Venom F5 проехал круг по COTA за 2.10,90 и на 0,4 секунды превзошёл время, установленное Джоэлем Миллером на Czginer 21C — 2.11,33.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

Для сравнения отметим, что в 2019 году Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при США Формулы-1 на этой трассе с временем 1.32,029. В то же время Hennessey Venom F5 оказался лишь на пару секунд медленнее автомобиля NASCAR Cup Series — в минувший уикенд Уильям Байрон показал в первом раунде квалификации время 2.09,114.

Hennessey Venom F5 на «Трассе Америк»

Hennessey Venom F5 на «Трассе Америк»

Фото: Hennessey Performance

Отметим, что ранее рекордом «Трассы Америк» отметился другой автомобиль от Hennessey Performance — Chevrolet Corvette C8 Z06, который принадлежит основателю ателье Джону Хеннесси, стал самым быстрым Corvette на «Трассе Америк».

Что касается Venom F5, то в будущем в Hennessey намерены установить на нём рекорд скорости для серийных автомобилей.

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