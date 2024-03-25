Даниэль Риккардо пропустит первую практику на Гран-при Японии

Даниэль Риккардо не примет участия в первой сессии свободных заездов в рамках Гран-при Японии. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что вместо австралийца на машине «РБ» поедет Аюма Иваса.

«В пятницу поедет наш молодой пилот Аюма Иваса, это будет полностью японский состав», — написал Марко в своей колонке для Speedweek.

Отметим, согласно спортивному регламенту Формулы-1 все команды обязаны предоставить молодым пилотам две свободных сессии по ходу сезона.

Это не первый раз, когда младшая команда «Ред Булл» предоставляет на Сузуке место в машине неосновному японскому гонщику. Ранее, в 2019-м в свободной практике участвовал Наоки Ямамото.

Иваса в этом сезоне участвует в чемпионате Супер Формула, ранее он провёл два сезона в Формуле-2. 22-летний гонщик одержал в Ф-2 пять побед. Он является участником молодёжной программы «Ред Булл» с 2021 года.