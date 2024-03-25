Соседи ополчились на чету Хорнеров за то, что те хотят построить дома бассейн

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и его жена Джери поссорились с соседями из-за планов построить у себя дома бассейн.

Как пишет Daily Mail, 50-летний англичанин и его жена в начале года обнародовали планы по реконструкции территории своего особняка постройки XV века на границе Оксфордшира и Нортгемптоншира. Они решили реконструировать ограду, сад, а также поставить бассейн размером примерно 12 на 10 метров.

Это сильно задело соседей Хорнеров, посчитавших это верхом неуважения. Они объясняют это тем, что бассейн будет расположен слишком близко, всего в нескольких метрах, к местной церкви.

«Многие семьи посещают церковь, и, конечно, настоятель проводит там свадьбы, обряды крещений и похороны», — приводит Daily Mail слова одного из соседей, отмечающего, что скорбящие прихожане могут стать свидетелями радостных криков и брызг воды от бассейна.

Как сообщается, в особняке Хорнеров уже есть озеро для прогулок на лодках, конюшня, вертолётная площадка и оранжерея.