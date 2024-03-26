Марко — о поражении «Ред Булл» в Австралии: сделали это для всех, кто устал от наших побед

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал неудачное выступление команды на Гран-при Австралии. Напомним, голландец Макс Ферстаппен сошёл из-за поломки тормозов, а Серхио Перес занял пятое место.

«В этом нет ничего особенного. Я ожидаю, что Макс будет снова доминировать в Японии. Мы сделали это для всех людей, которые устали от побед «Ред Булл». В прошлом году Макс был намного быстрее остальных, мы готовим обновления», — приводит слова Марко издание GPToday.

Победителем Гран-при Австралии стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Для испанца успех стал третьим в карьере. Вторым финишировал ещё один представитель «Феррари» Шарль Леклер, замкнул тройку сильнейших британец Ландо Норрис из «Макларена».