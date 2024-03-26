«Я не паникую». Даниэль Риккардо — о слухах о своём увольнении

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что он не паникует на фоне слухов о том, что его могут уволить из-за плохих результатов в этом сезоне Формулы-1.

«Я бы не сказал, что есть какая-то паника. Думаю, нужно просто сосредоточиться на результате.

Это были не лучшие три гонки в этом сезоне, и это определённо не то, на что я рассчитывал. Но я не беспокоюсь. Нам просто нужно делать своё дело, и всё наладится», — приводит слова 34-летнего австралийского гонщика издание RNZ.

Ранее сообщалось, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поставил ультиматум Даниэлю Риккардо – если он не улучшит результаты на Гран-при Японии и Гран-при Китая, то «Ред Булл» заменит австралийца на Лиама Лоусона.

Уже объявлено, что Даниэль Риккардо не примет участия в первой сессии свободных заездов в рамках Гран-при Японии. Вместо него там поедет японец Аюма Иваса.