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Вольф рассказал, как проходят поиски на роль нового пилота в команду

Вольф рассказал, как проходят поиски на роль нового пилота в команду
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о поисках на роль нового пилота в команду.

«У всех, кто доступен или может быть интересен нам, есть аргументы в их пользу. Будь то совсем молодые, будь то зрелые, находящиеся в лучших годах. Или Карлос. Это сложный выбор, потому что нет чётких критериев в пользу одного из пилотов.

Я просто хочу сделать шаг назад и понаблюдать за ситуацией. Некоторые из упомянутых парней могут подписать контракт с другими командами, так что я просто смотрю на это», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

После трёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 26 очков. Возглавляет зачёт гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 97 баллов.

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