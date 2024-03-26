Одну из самых редких Bugatti продают за € 10,1 млн

Австрийская компания EAG Exklusiv Automobil продаёт редкую модель Bugatti — спорткар Divo, который был выпущен тиражом в 40 экземпляров. Эта машина сертифицирована для дорог общего пользования, однако в Bugatti отмечают, что создавалась она для гоночных трасс. Стоимость машины — € 10,1 млн, притом что изначально этот автомобиль стоил почти вдвое дешевле — около € 5,3 млн.

Bugatti Divo Фото: EAG Exklusiv Automobil

Bugatti Divo представлена в августе 2018 года. Автомобиль назван в честь Альбера Диво, французского гонщика, который выступал за Bugatti в начале 1930-х годов. Спорткар во многом основан на Bugatti Chiron, однако получил переработанную выхлопную систему, более мощное заднее антикрыло, а также дополнительные воздухозаборники и иной дизайн кузова.

Права на видео принадлежат Bugatti. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Bugatti.

Под капотом у Bugatti Divo такой же 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, как у Chiron. Мощность силовой установки составляет 1500 лошадиных сил, однако максимальная скорость Divo ограничена на уровне 380 км/ч против 418 км/ч у Chiron. Тем не менее тестовую трассу Bugatti в Нардо Divo проезжает на восемь секунд быстрее базовой версии Chiron.

Отметим, что в США за $ 3,85 млн продаётся Bugatti Chiron 2021 года, в подарок к которому идёт Rolls-Royce Wraith, а чуть ранее за $ 5,17 млн на аукционе Bonhams куплен Bugatti Chiron Super Sport 300+ — самый быстрый серийный автомобиль в мире.