Вассёр: «Ред Булл» будет совершать ошибки под нашим давлением

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу соперничества с «Ред Булл».

«Мы укрепляем уверенность в себе в последний месяц. В прошлом году это уже было в последней части сезона. И этот уикенд, я думаю, является хорошим доказательством того, что когда мы собираем всё вместе, и я не уверен, что мы сможем делать это каждый уикенд, но когда мы собираем всё вместе, мы оказываем на «Ред Булл» давление.

И именно под давлением они будут совершать ошибки, а это значит, что мы должны продолжать в том же направлении», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, недавно внутри «Ред Булл» разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался руководитель команды Кристиан Хорнер. В его адрес было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. После внутренней проверки Кристиан был оправдан.