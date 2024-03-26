Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: «Ред Булл» будет совершать ошибки под нашим давлением

Вассёр: «Ред Булл» будет совершать ошибки под нашим давлением
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу соперничества с «Ред Булл».

«Мы укрепляем уверенность в себе в последний месяц. В прошлом году это уже было в последней части сезона. И этот уикенд, я думаю, является хорошим доказательством того, что когда мы собираем всё вместе, и я не уверен, что мы сможем делать это каждый уикенд, но когда мы собираем всё вместе, мы оказываем на «Ред Булл» давление.

И именно под давлением они будут совершать ошибки, а это значит, что мы должны продолжать в том же направлении», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, недавно внутри «Ред Булл» разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался руководитель команды Кристиан Хорнер. В его адрес было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. После внутренней проверки Кристиан был оправдан.

Материалы по теме
F1-Insider: переход Ферстаппена в «Мерседес» в 2025 году становится всё более вероятным
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android