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Брандл назвал признак, наличие которого будет означать, что Ферстаппен завершит карьеру

Брандл назвал признак, наличие которого будет означать, что Ферстаппен завершит карьеру
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл прокомментировал сход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии. У голландца задымились тормоза и продолжить гонку он уже не смог. В первое время после этого Макс не скрывал своего разочарования.

«Несмотря на свою невероятную успешную серию, Ферстаппен поначалу был очень зол из-за того, что машина вышла из строя. Когда уровень адреналина падает, он здорово справляется с подобными ситуациями. Но если мы увидим, что он потеряет эту пламенную страсть в такие напряжённые моменты, можно будет сказать, что Макс собирается завершить карьеру», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что «Ред Булл» не будет мешать Ферстаппену, если он захочет уйти в «Мерседес».

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