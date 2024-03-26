В Mercedes-Benz представили новый G-Class. Он потерял V8, но получил больше мощности

Компания Mercedes-Benz представила новый Geländewagen — G 550 2025 модельного года. Главное отличие новинки — рядный 6-цилиндровый гибридный двигатель, который заменил традиционный для G-Class твин-турбо V8.

Mercedes-Benz G 550 Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz G 550 оснащён 3-литровым двигателем внутреннего сгорания, который вместе с электромотором выдаёт 448 лошадиных сил — против 416 у устанавливавшегося ранее агрегата.

Mercedes-AMG G 63 Фото: Mercedes-Benz

В то же время G-Class от AMG — Mercedes-AMG G 63 — сохранил 4-литровый V8, и он генерирует 585 лошадиных сил. С ним AMG G 63 достигает 100 км/ч за 4,3 секунды, а максимальная скорость машины составляет 220 км/ч.

Mercedes-AMG G 63 Фото: Mercedes-Benz

Отметим, что чуть больше месяца назад к 14 февраля в Mercedes-Benz представили спецверсию G 550, инкрустированную бриллиантами, а кроме того от в обозримом будущем ожидается премьера электрического Geländewagen, который носит название EQG.