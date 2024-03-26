Окон: вся задняя часть машины сгорела бы, если бы мы не остановились

Пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что команда приняла правильное, максимально безопасное решение об остановке на трассе в гонке Гран-при Австралии из-за попавшей в воздуховод тормозов пленки с визора.

«Если бы мы не остановились, то вся задняя часть машины сгорела бы. Очевидно, это было самое безопасное решение. Возможно, если бы мы не провели пит-стоп, то затем сошли бы.

Еще у меня на 30-м круге забарахлило радио. Это было как паршивый вай-фай, связь постоянно обрывалась!» — приводит слова Эстебана Окона издание Motorsport.

В Мельбурне Окон сменил шины на девятом круге, почти сразу после этого в воздуховод его машины A524 попала плёнка, что привело к перегреву тормозов. В тот момент он сражался в одной группе с Кевином Магнуссеном, Алексом Албоном и Нико Хюлкенбергом, и оба гонщика «Хааса» в итоге набрали очки. Окону пришлось делать дополнительный пит-стоп, и в итоге он занял 16-е место.