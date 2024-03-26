«Это было весело!» Себастьян Феттель – о тестах «Porsche 963»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель завершил тесты Porsche Penske в Арагоне, на которых команда готовила свои гиперкары к «24 часам Ле-Мана».

«Это было весело!» — приводит короткий комментарий немецкого гонщика пресс-служба команды на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), добавив, что тесты успешно завершены.

Ранее Феттель заявлял, что следил за другими гоночными сериями, и его любопытство к гонкам на выносливость побудило его к новому вызову.

До сегодняшних тестов Себастьян Феттель провёл много времени на симуляторе, а 21 марта проехал первые круги за рулём реального гиперкара.

Себастьян Феттель ранее выкладывал у себя в соцсетях сообщение «Есть еще гонка, которую нужно выиграть». Были предположения, что это намёк на переговоры с «Мерседесом», но теперь видимо становится понятно, что он имел в виду «Ле-Ман».