Джордж Расселл: за 10 секунд из-за поворота могли выехать три машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что дирекция гонки должна была вывесить красные флаги сразу после его аварии на предпоследнем круге Гран-при Австралии.

После того, как британец разбил машину, пытаясь прессинговать Фернандо Алонсо, он отчаянно требовал по радио остановить гонку.

«Красный флаг, красный флаг, красный флаг. Я прямо посередине трассы! Красный флаг, красный флаг. Красный, красный, красный, красный, красный, красный. Я посередине. Красный. Чертов ад», — сказал тогда по командному радио Расселл.

Однако вместо этого, сперва, были вывешены желтые флаги, а затем введён режим виртуальной машины безопасности.

«Неприятно находиться в середине скоростного поворота, пока не был введен режим VSC через 10–15 секунд. Звучит будто не так уж и много, но за 10 секунд из-за поворота могут выехать три машины на скорости 250 км/ч. Я очень переживал», — приводит слова Расселла издание The Race.