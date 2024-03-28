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«Именно такой будет твоя перспектива». Вольф рассказал, как поддел Хэмилтона из-за ухода

«Именно такой будет твоя перспектива». Вольф рассказал, как поддел Хэмилтона из-за ухода
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф, вспоминая разговор об уходе с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном, сказал, как пошутил на эту тему.

«Я сказал ему: «Ты должен представить наше заднее крыло, потому что именно такой будет твоя перспектива», — приводит слова Вольфа FOX Sports Australia.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.

Ранее Тото Вольф назвал шорт-лист кандидатов на место Хэмилтона в 2025 году.

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