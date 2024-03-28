Штайнер назвал условие, при котором Ферстаппен не будет покидать «Ред Булл»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о целесообразности смены команды гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Ранее сообщалось, что Макс якобы может покинуть австрийский гоночный коллектив из-за напряжённой обстановки в нём.

«Кажется, в последнее время ситуация в команде нормализовалась. Поэтому решение расторгнуть контракт далось бы Максу непросто. У нас нет информации о его соглашении, но я думаю, на данный момент это хорошая команда, за которую можно выступать.

Максу нравится машина, ему нравится команда, так что, если его лично ничего по-настоящему не беспокоит, он не захочет куда-то переходить. Так мне кажется. Он так много выиграл с этой командой. Команда с самого начала дала ему возможность попасть в Формулу-1, поэтому я думаю, что, если у них снова наладятся личные отношения, он останется», — приводит слова Штайнера Sky Sports.