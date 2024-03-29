«Лучшие пилоты делают это». Экс-инженер «Заубера» рассказал, чем его впечатлил Леклер

Немецкий инженер Йорн Беккер, восемь лет проработавший в «Заубере», вспомнил о своих впечатлениях от работы Шарля Леклера на первых тестах Формулы-1.

«Его способ работы был особенным. Во время тестов у него всегда была с собой небольшая книжка. И после каждого заезда он делал заметки, чтобы отметить наиболее важные детали. Помню, как на очередном разборе он открыл книгу и обратился к информации, записанной в ней. Он производил действительно сильное впечатление. У него был очень академический подход. Некоторые выдающиеся гонщики не интересуются техническим аспектом и затем достигают определённого уровня, после которого не двигаются вперёд. Они просто достигают предела своего таланта. Но лучшие делают этот дополнительный шаг», — приводит слова Беккера BBC.