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«Лучшие пилоты делают это». Экс-инженер «Заубера» рассказал, чем его впечатлил Леклер

«Лучшие пилоты делают это». Экс-инженер «Заубера» рассказал, чем его впечатлил Леклер
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Немецкий инженер Йорн Беккер, восемь лет проработавший в «Заубере», вспомнил о своих впечатлениях от работы Шарля Леклера на первых тестах Формулы-1.

«Его способ работы был особенным. Во время тестов у него всегда была с собой небольшая книжка. И после каждого заезда он делал заметки, чтобы отметить наиболее важные детали. Помню, как на очередном разборе он открыл книгу и обратился к информации, записанной в ней. Он производил действительно сильное впечатление. У него был очень академический подход. Некоторые выдающиеся гонщики не интересуются техническим аспектом и затем достигают определённого уровня, после которого не двигаются вперёд. Они просто достигают предела своего таланта. Но лучшие делают этот дополнительный шаг», — приводит слова Беккера BBC.

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