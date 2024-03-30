Технический директор Ф-1: на месте Вольфа я пригласил бы Алонсо в «Мерседес»

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс ответил на вопрос, подписал бы ли он испанского пилота Фернандо Алонсо на месте руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа.

«Да. Я очень ценю этого парня. Он невероятно быстр. Если бы я искал наилучший вариант для 2025 года, а также того, кто поможет с совершенно новой машиной на 2026 год, то Алонсо подходит идеально.

Правда, у вас всё равно есть проблема. Проблема Джорджа, который провёл с вами несколько лет и думает о том, куда двинуться дальше.

На месте Тото я бы сделал это, но затем задумался о своём следующем шаге. Люди недооценивают значение преемственности внутри команд Формулы. Это касается и гонщиков, и инженеров», — заявил Симондс в подкасте Beyond the Grid.

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