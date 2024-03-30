Минарди: единственное, на что способен Хэмилтон, — это привлечь ценных инженеров

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди рассказал о своём отношении к переходу пилота Льюиса Хэмилтона в «Феррари», а также оценил уровень гонщика Карлоса Сайнса.

«Всю свою жизнь я предпочитаю молодых гонщиков. Единственное, на что способен Хэмилтон, — это привлечь ценных инженеров.

Несправедливо, что талант Сайнса не признают на том же уровне, что и у Леклера. Карлосу нечего стыдиться, он входит в шестёрку пилотов, которые могут претендовать на чемпионство с хорошей машиной. Среди них находятся Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Оскар Пиастри и Джордж Расселл», — сказал Минарди в интервью изданию Corriere dello Sport.

Сайнс оказался победителем на минувшем Гран-при Австралии и занимает четвёртое место в личном зачёте, несмотря на пропущенную гонку.