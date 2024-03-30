Уиндзор: люди, скучающие от побед Ферстаппена, плохо осведомлены о гонках

Известный британский обозреватель Питер Уиндзор высказался о доминировании трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в последние годы.

«Очевидно, когда Макс сошёл [в Австралии], стало намного интересней. Но, если люди скучают только потому, что Макс побеждает, они плохо осведомлены о том, что происходит, потому что гонки никогда не бывают скучными.

Хотя если комментатор по ТВ скажет: «Оу, это действительно скучно, те, кто после этого хотел посмотреть футбол, готовьтесь переключаться», — болельщики, очевидно, начнут считать, что это скучно», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Напомним, после трёх этапов Ферстаппен лидирует в личном зачёте, на пять очков опережая Шарля Леклера из «Феррари».