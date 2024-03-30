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«Не очень жду её». Ландо Норрис назвал проблемную для «Макларена» трассу

«Не очень жду её». Ландо Норрис назвал проблемную для «Макларена» трассу
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о прогрессе своей команды за прошедший год, а также сказал, Гран-при на какой трассе он не ждёт.

«В целом я очень доволен. Мог ли я быть счастливее? Да, потому что мы всегда хотим большего. Но то, что мы начинаем сезон в такой прочной позиции, понимая, что можем стать ещё лучше, делает меня счастливым.

Год назад ситуация была совсем иной. Но с того момента мы значительно прибавили. Сейчас делать это становится всё труднее и труднее. Чем ближе к вершине, тем сложнее.

Конечно, мы надеялись сразу бороться впереди, но, возможно, не смогли решить некоторые проблемы, которые преследуют нас последние несколько лет. Но сейчас мы больше, чем когда-либо, близки к их решению.

Мне хочется думать, что у нас получилась хорошая универсальная машина, но мы ещё не были на некоторых проблемных для нас трассах, где ранее у нас было много слабых мест. Например, в Зандворте – я её не очень жду. Есть ещё пара трасс, которые обнажают слабые места нашей машины», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

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