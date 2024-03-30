«Дело не только в таланте». Ален Прост назвал качества, делающие Ферстаппена чемпионом

Четырёхкратный чемпион мира француз Ален Прост высказался о фаворите нынешнего сезона голландце Максе Ферстаппене из «Ред Булл».

«Макс опережает всех не только благодаря своему исключительному таланту, из-за которого ему удаётся получить от машины больше, чем напарнику. Это также вопрос характера и психологического настроя.

Другие молодые гонщики также продемонстрировали потрясающую скорость, это Шарль Леклер, Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Шарль уже выигрывал гонки, у Ландо и Оскара есть всё для этого необходимое. Но одно дело – побеждать, а другое – выступать на высочайшем уровне в течение сезона и бороться за титул. Сейчас нельзя сказать, как бы они справились с давлением», — сказал Прост в интервью ServusTV.

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