Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» заключил многомиллионную сделку с adidas

«Мерседес» заключил многомиллионную сделку с adidas
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «Мерседес» теряет на следующий год спонсоров Puma и Tommy Hilfiger, но взамен заключила многомиллионную сделку с adidas. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Предполагается, что сделка с adidas принесёт немецкой команде больше, чем нынешние контракты с Puma и Tommy Hilfiger, которые оцениваются в £ 6 млн в год.

По новому спонсорскому соглашению adidas в следующем сезоне станет официальным партнёром команды «Мерседес» в Формуле-1 по одежде и мерчандайзингу.

Сообщается, что для «Мерседеса» соглашение с таким крупным брендом, как adidas, является положительным маркером того, что команда остаётся коммерчески привлекательной и без уходящего в «Феррари» семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

Новое соглашение также важно и для компании adidas, которая, как стало известно в начале этого месяца, спустя 70 лет потеряет права на спонсорство сборной Германии по футболу. С 2027 года её заменит Nike.

Daily Mail сообщает, что в «Мерседесе» отказались от комментариев по поводу сделки с adidas.

Материалы по теме
Тото Вольф выступил с благодарностью команде «Мерседес»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android