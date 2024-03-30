«Мерседес» заключил многомиллионную сделку с adidas

Команда «Мерседес» теряет на следующий год спонсоров Puma и Tommy Hilfiger, но взамен заключила многомиллионную сделку с adidas. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Предполагается, что сделка с adidas принесёт немецкой команде больше, чем нынешние контракты с Puma и Tommy Hilfiger, которые оцениваются в £ 6 млн в год.

По новому спонсорскому соглашению adidas в следующем сезоне станет официальным партнёром команды «Мерседес» в Формуле-1 по одежде и мерчандайзингу.

Сообщается, что для «Мерседеса» соглашение с таким крупным брендом, как adidas, является положительным маркером того, что команда остаётся коммерчески привлекательной и без уходящего в «Феррари» семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

Новое соглашение также важно и для компании adidas, которая, как стало известно в начале этого месяца, спустя 70 лет потеряет права на спонсорство сборной Германии по футболу. С 2027 года её заменит Nike.

Daily Mail сообщает, что в «Мерседесе» отказались от комментариев по поводу сделки с adidas.