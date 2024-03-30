Прост: Ферстаппен мотивирован на четвёртый титул так же, как на третий

Многократный чемпион мира француз Ален Прост считает, что у звёздного голландца Макса Ферстаппена не возникнет проблем с мотивацией на пути к четвёртому титулу в карьере.

«Ваша философия меняется после того, как вы завоёвываете первый титул в карьере. Вы достигли высшей цели, и теперь вам нужна новая цель. Это особенно важно в сегодняшней ситуации с Ферстаппеном.

Сейчас у него три титула, он выиграл много гонок. Нужно постоянно себя мотивировать, и я не считаю, что у Макса проблемы с этим. Он всегда кажется свежим, жаждущим успеха.

Когда у вас много побед, кто-то ожидает от вас продолжения, а кто-то – провала. Такова человеческая природа: не все вас любят. Я считаю, что Ферстаппен мотивирован на четвёртый титул так же, как и на третий», — сказал Прост в интервью YouTube-каналу Servus TV.