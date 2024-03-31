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Риккардо не будет уволен из «РБ» из-за спонсоров — ESPN

Риккардо не будет уволен из «РБ» из-за спонсоров — ESPN
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Пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо не будет уволен из команды в ближайшее время, сообщает издание ESPN.

По информации ресурса, на ситуацию влияет компания CAA Sports, представляющая Риккардо, она помогла команде организовать спонсорскую сделку Visa и CashApp, годовой доход от которой составляет $ 35 млн. Сообщается также, что наличие Риккардо в команде повлияло на итоговую сумму.

Напомним, ранее прошёл слух, что советник «Ред Булл» Хельмут Марко выдвинул Риккардо ультиматум: если он не улучшит результаты на предстоящих Гран-при Японии и Китая, его заменят на соотечественника Лиама Лоусона, являющегося резервистом в австрийском коллективе. Сам же Марко заявил, что он не ставил Риккардо условий.

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