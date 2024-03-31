Тото Вольф рассказал, как охарактеризовал машину «Мерседес» W15

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как он охарактеризовал машину W15, на которой гонщики его команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл выступают в сезоне-2024 Формулы-1.

«Я думаю, что она «лучшая из плохих». Она лучше прошлогодней, но это всё равно не та машина, в которой пилот чувствует себя по настоящему хорошо, входя в поворот на скорости за 200 км/час.

Новый технический регламент был введен два года назад, а мы до сих пор испытываем проблемы. «Ред Булл» уверенно впереди, затем идут «Феррари», «Макларен», и, возможно, мы сами.

Я думаю, мы сбились с правильного пути в начале 2022 года, когда регламент в значительной степени был завязан на граунд-эффект. Мы сделали машину, которая показывала хорошие характеристики в расчетах и в аэродинамической трубе, но не была хороша на трассе. С тех пор мы изменили всё – от компоновки, подвески, кокпита, коробки передач – но, похоже, мы так и не решили фундаментальных вопросов», — приводит слова Вольфа издание PlanetF1.