Сайнс: до большого обновления «Феррари» будет сложно конкурировать с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что до получения первого большого пакета обновлений его команде будет сложно конкурировать с «Ред Булл».

«Наша машина была очень хороша в Австралии. Но нам будет сложно поддерживать такой уровень на каждой трассе, пока мы не проведем существенное обновление машины, чтобы ликвидировать то отставание, которое было в Бахрейне и Джидде.

Но в Австралии уже с первого круга машина работала так, как нужно, чтобы победить в гонке. И несмотря на то, что «Ред Булл» вновь были быстры и завоевали поул, их результат был для нас вполне достижимым.

Будут трассы, на которых мы сильны, что мы наблюдали в прошлом году. В этом году, кажется, наш гоночный темп стал даже лучше. И благодаря хорошим обновлениям, я надеюсь, мы сможем чаще бороться с «Ред Булл», — приводит слова Сайнса издание Motorsport.

Ранее сообщалось, что команда «Феррари» пытается ускорить появление новинок, чтобы первые существенные обновления для машины SF-24 были готовы уже к Гран-при Японии на Сузуке, который состоится с 5 по 7 апреля.