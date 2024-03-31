Шарль Леклер: результаты Сайнса мотивируют меня

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что сильные результаты его товарища по команде Карлоса Сайнса мотивируют его самого выступать лучше.

«Последние три года мы, по сути, выступали на равных. Иногда Карлос был лучше, а я потом поднажимал и уже в следующей гонке был впереди. Таким образом мы помогали друг другу развиваться. Для любого гонщика очень приятно иметь такого быстрого напарника по команде», — приводит слова Шарля Леклера издание FormulaNerds.

Напомним, Шарль Леклер занимает второе место в личном зачете чемпионата, опережая на 7 очков идущего четвертым Карлоса Сайнса. Но испанский гонщик пропустил Гран-при Саудовской Аравии из-за операции по удалению аппендикса. Спустя две недели он вернулся за руль и выиграл Гран-при Австралии, а монегаск занял там второе место.