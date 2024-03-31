Пьер Ваше рассказал о распределении направлений между ним и Эдрианом Ньюи

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о распределении направлений работы в разработке и усовершенствовании машин австрийской команды между ним и главой технического штаба «Ред Булл» Эдрианом Ньюи, а также об особом менталитете команды.

«У нас с Эдрианом определенно разный бэкграунд. Он больше сконцентрирован на аэродинамике, а я в основном на механике.

Есть несколько ключевых специалистов в команде, которые занимаются разработкой машины. Поясню: цель технического директора не состоит в том, чтобы лично реализовать концепцию. Технический руководитель принимает некоторые решения. Но в целом работу по конструированию машины делает команда специалистов, а не два руководителя отдела.

Как команда, мы сильно изменились за эти годы, но у нас одинаковый менталитет. Возможно, я скажу глупость, но нам не столько нравится побеждать, сколько мы ненавидим проигрывать. Для нас главное, даже после победы, — обсудить то, что не получилось, что можно ещё улучшить. Нужно подводить итоги так, словно вы проиграли! Это менталитет Формулы-1, с ним трудно жить, потому что иногда нужно расслабляться, но мы такие», — приводит слова Ваше издание RacingNews365.