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Феттель ответил, может ли Гран-при Австралии пошатнуть позиции «Ред Булл»

Феттель ответил, может ли Гран-при Австралии пошатнуть позиции «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель ответил, может ли минувший Гран-при Австралии пошатнуть лидирующие позиции «Ред Булл».

«С точки зрения спорта хочется, чтобы всё стало конкурентней. И кажется, что в этом году всё ближе. Однако я считаю, что Макс и «Ред Булл» по-прежнему фавориты.

Вы не знаете, как сложилась бы ситуация в Австралии, если бы… Хотя это не столь важно. Карлосу и «Феррари» было приятно. И, как я уже сказал, для спорта хорошо, когда происходит больше событий.

Однако, учитывая доминирование, которое «Ред Булл» и Макс продолжают демонстрировать, не стоит забывать о производительности. Её тяжело переоценить. Я буду рад возвращению Макса на вершину», — приводит слова Феттеля Sky Germany.

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