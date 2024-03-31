Гонщик MotoGP: Жозе Моуринью признался мне, что мотогонки лучше Формулы-1

Португальский мотогонщик Мигель Оливейра, выступающий в MotoGP, высказался о поддержке звёздного футбольного тренера Жозе Моуринью, посетившего этап серии в Портимау (Португалия), который прошёл 23–24 марта.

Напомним, Оливейра занял девятое место, победителем этапа стал испанец Хорхе Мартин, представляющий «Дукати».

«Думаю, такая поддержка была только в те годы, когда я выступал с одним гонщиком [Валентино Росси]. И он уже на пенсии. Вы знаете, кто это. Потрясающе иметь за спиной целую страну, не могу описать ощущения. Это в том числе и давит, потому что все кричат твоё имя.

Моуринью смотрит MotoGP. Ему нравится. Он признался мне, что это лучше Формулы-1, а он бывал на гонках Ф-1. Разговор был обычным. Было здорово встретиться с ним», — приводит слова Оливейры издание Crash.net.