Юки Цунода рассказал, кто является его лучшим другом в Формуле-1

Пилот «РБ» Юки Цунода рассказал о том, что пилот «Альпин» Пьер Гасли является его лучшим другом в Формуле-1.

«Я бы сказал, Пьер. Пьер очень хороший друг. Он был хорошим товарищем по команде. Мы встретились в Дубае, так что это было здорово.

За пределами Формулы-1? Я бы сказал, японский гонщик Казуто Котака, он мне как брат. Мы общались с ним с четырёх лет, с трёх лет, неважно, это был такой юный возраст. Он на год старше, так что мы не могли гоняться друг с другом, потому что он на год старше и всегда был на ступень выше меня», — приводит слова Цуноды официальный сайт Формулы-1.

Ранее Цунода прокомментировал своё выступление на Гран-при Австралии, отметив, что его команда проделала хорошую работу и заслужила такой результат.