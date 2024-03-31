Хилл: увольнение из «Феррари» раскрепостило Сайнса

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл считает, что предстоящее увольнение Карлоса Сайнса из «Феррари» положительно повлияло на его настрой.

«Тот факт, что его уволят после этого сезона, может кого-то лишить мотивации, но у него не такой характер. Это как бы раскрепостило его, и он сказал: «Я здесь ради себя, я воспользуюсь «Феррари» и сделаю то, на что способен. Мы можете сказать мне «стоп», но мне плевать, потому что я борюсь за выживание».

Когда люди падают, они либо встают, либо остаются внизу и уползают. Но он не такой. Эта ситуация доказывает, что он может бороться. Его борьба впечатляет, и я считаю, что он показал фантастическое выступление в Австралии», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.