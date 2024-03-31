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Хилл: увольнение из «Феррари» раскрепостило Сайнса

Хилл: увольнение из «Феррари» раскрепостило Сайнса
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Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл считает, что предстоящее увольнение Карлоса Сайнса из «Феррари» положительно повлияло на его настрой.

«Тот факт, что его уволят после этого сезона, может кого-то лишить мотивации, но у него не такой характер. Это как бы раскрепостило его, и он сказал: «Я здесь ради себя, я воспользуюсь «Феррари» и сделаю то, на что способен. Мы можете сказать мне «стоп», но мне плевать, потому что я борюсь за выживание».

Когда люди падают, они либо встают, либо остаются внизу и уползают. Но он не такой. Эта ситуация доказывает, что он может бороться. Его борьба впечатляет, и я считаю, что он показал фантастическое выступление в Австралии», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

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