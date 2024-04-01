«Их нельзя ставить рядом». Экс-пилот — о том, почему Алонсо не будет партнёром Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 голландец Кристиан Альберс высказался по поводу слухов о том, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может перейти в «Ред Булл», чтобы стать напарником Макса Ферстаппена.

«Я никогда не смогу увидеть Алонсо рядом с Ферстаппеном. Алонсо — это просто экстренный план Хорнера на случай ухода Ферстаппена. Вы абсолютно не можете поставить этих двоих рядом. Это ни к чему хорошему не приведёт.

Все могут говорить, что Алонсо успокоился, но на самом деле это не сработает. Алонсо действительно не позволит победить себя в свой последний год в Формуле-1. Он никогда, никогда, никогда не сделает этого рядом с Максом Ферстаппеном», — сказал Альберс в последнем подкасте Формулы-1 для De Telegraaf.