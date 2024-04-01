Установлен новый рекорд BMW на четверти мили. У этой M240i 1500 л. с.

На соревнованиях TX2K24, которые прошли на дрэг-стрипе Texas Motorplex в середине марта, установлен рекорд для автомобилей BMW на дистанции четверть мили, сообщает издание Motor1. BMW M240i, подготовленная в Shop TC и оснащённая двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, преодолела традиционную дистанцию дрэг-стрипа за 7,9 секунды, превысив отметку в 280 км/ч.

Права на видео принадлежат ImportRace. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале ImportRace.

В движение этот автомобиль приводится стандартным для этой модели, но сильно модифицированным трёхлитровым двигателем B58 с шестью цилиндрами. У машины полный привод, усиленные оси и выполненный из карбона карданный вал. Также стоит отметить, что рекордный заезд состоялся на специальных шинах для дрэг-рейсинга, однако кузов не претерпел существенных изменений. С более эффективной аэродинамикой время на четверти мили было бы ещё меньше.

Отметим, что чуть ранее во время заездов NHRA в Помоне Ford Super Cobra Jet 1800 проехал четверть мили за 7,759 секунды, установив новый рекорд для электромобилей.