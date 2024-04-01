Гран-при Японии может пройти в дождь. Названа вероятность осадков

Гран-при Японии может состояться в дождевых условиях. Наиболее вероятно, что дожди пройдут в пятницу и воскресенье. В эти дни шанс выпадения осадков оценивается в 94% и 75%. В субботу, по данным AccuWeather, вероятность дождя составляет 25%.

Что касается температуры воздуха, то в пятницу на данный момент ожидается 16 °C, а к субботе и воскресенью потеплеет: до 18 °C и 20 °C соответственно.

Гран-при Японии состоится с 5 по 7 апреля.

Напомним, в настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 51 очко, занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте Шарль Леклер из «Феррари» (47 баллов). Тройку сильнейших замыкает напарник Ферстаппена Серхио Перес (46 очков). В Кубке конструкторов сейчас лидирует «Ред Булл» (97 очков). Далее идут «Феррари» (93) и «Макларен» соответственно (55).