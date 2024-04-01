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Хэмилтон: ограбили ли меня в 2021 году? Без сомнений

Хэмилтон: ограбили ли меня в 2021 году? Без сомнений
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон в очередной раз высказался о своём поражении в борьбе за чемпионский титул 2021 года.

«Ограбили ли меня? Без сомнений. Вы знаете эту историю. Но прекрасным в тот момент было то, что рядом со мной был отец. Мы вместе прошли через огромные взлёты и падения в жизни. И в тот день, когда мне было больнее всего, он был рядом. Он всегда воспитывал меня так, что нужно держать голову высоко.

Конечно же, я поздравил Макса, не думая о последствиях. Это был определяющий момент в моей жизни. Я действительно так считаю. Не знал, как это будет воспринято, не представлял себе этого. Но я понимал, что следующие 50 метров, которые я пройду – это то место, где я либо упаду и умру, либо поднимусь и пойду дальше», — приводит слова Хэмилтона издание GQ.

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