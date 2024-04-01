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Цунода: не говорить по радио сложнее, чем выдерживать перегрузки

Цунода: не говорить по радио сложнее, чем выдерживать перегрузки
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Пилот «РБ» японец Юки Цунода иронично высказался о своей привычке эмоционально высказываться по командному радио во время соревнований.

«Я бы сказал, что для меня нормально говорить по радио то, что обычно для меня. Но в то же время я хочу измениться и рад, что уже доказал это.

Очевидно, сдерживаться всегда труднее, но это то, к чему я стремлюсь, и то, что я должен делать. В Саудовской Аравии было непросто, мне пришлось прикусывать язык.

Не знал, что не говорить по радио требует так много сил. Больше, чем для того, чтобы справиться с перегрузками. Потребуется ещё какое-то время, чтобы привыкнуть к этому», — приводит слова Цуноды издание Autosport.

Ранее Формула-1 опубликовала постер к предстоящему Гран-при Японии.

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