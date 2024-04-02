Камазовец Сотников рассказал, как изменилась жизнь команды под руководством Николаева

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал об изменениях в команде после назначения её действующего руководителя Эдуарда Николаева.

«Пожалуй, повседневная жизнь поменялась не сильно: работы как было много, так и осталось. А общения с Эдуардом стало даже больше, потому что он старается сам лично контролировать весь процесс подготовки машин. Он очень старается, всё лучше и лучше вживается в свою новую роль», — сказал Сотников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.