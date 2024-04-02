Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Камазовец Сотников рассказал, как изменилась жизнь команды под руководством Николаева

Камазовец Сотников рассказал, как изменилась жизнь команды под руководством Николаева
Комментарии

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал об изменениях в команде после назначения её действующего руководителя Эдуарда Николаева.

«Пожалуй, повседневная жизнь поменялась не сильно: работы как было много, так и осталось. А общения с Эдуардом стало даже больше, потому что он старается сам лично контролировать весь процесс подготовки машин. Он очень старается, всё лучше и лучше вживается в свою новую роль», — сказал Сотников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Материалы по теме
Сколько камазовцы привезли бы чемпиону «Дакара» и какие планы? Интервью перед сезоном
Эксклюзив
Сколько камазовцы привезли бы чемпиону «Дакара» и какие планы? Интервью перед сезоном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android