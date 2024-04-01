«Как мне этого избежать?» Хэмилтон поделился опасениями об уходе из спорта

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон рассказал о мыслях, которые приходят ему в связи с надвигающимся уходом из спорта.

«Я общался со многими невероятными спортсменами, от Борриса Беккера до Серены Уильямс, даже с Майклом Джорданом. Я разговариваю с великими людьми, которых встречаю на пути, о страхе перед будущим и подготовке к нему.

Многие говорят, что остановились слишком рано, а другие, что задержались. Кто-то говорит: «Когда всё закончилось, у меня не было планов. Весь мой мир рухнул, потому что вся моя жизнь была связана со спортом».

Кто-то говорил мне, что поспешил заполнить пустоту, из-за чего сделал несколько ошибок, но в конечном итоге нашёл свой путь. Кому-то на это потребовалось больше времени. И всё это заставило меня задуматься: «Хорошо, когда я остановлюсь, как мне этого избежать?» Поэтому я всерьёз задумался о поиске альтернатив, которые меня увлекают», — приводит слова Хэмилтона издание GQ.