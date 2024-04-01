«Сочи Автодром» официально сменил название

Пресс-служба федеральной территории «Сириус» официально объявила о смене названия «Сочи Автодрома». Теперь спортивный комплекс будет называться «Сириус Автодром».

«Мы теперь официально Сириус Автодром. Это важное событие не только отражает нашу принадлежность к федеральной территории «Сириус», но и знаменует начало новой страницы в истории нашего любимого Автодрома», — готовится в сообщении.

Напомним, с 2014 по 2021 годы «Сочи Автодром» принимал заезды всемирно известной гоночной серии «Формула-1». В прошлом году длина трассы была существенно сокращена, а минувшей зимой «Сочи Автодром» отказался от проведения всех ранее запланированных соревнований по дрифту.

Также сообщалось, что автодром модернизируется и в дальнейшем будет использоваться для разных задач, связанных с развитием федеральной территории и её проектов.