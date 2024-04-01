Ландо Норрис высказался о «проблеме», которая помешает «Макларену» в Японии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о предстоящем Гран-при Японии, который пройдёт 5-7 апреля в Сузуке.

«Оглянитесь на Австралию, в прошлом году мы были не так уж и ужасны, учитывая машину, которая у нас была. Мы вернулись с хорошей машиной и показали, на что способны, но, как по мне, этот уикенд подходит нам.

Япония и Австралия чем-то похожи, скорость очень высока. Проблема заключается в том, что «Феррари» стала значительно лучше на высоких скоростях, именно с этим у них были проблемы в прошлом году. Вот почему они сделали такой шаг вперёд.

Думаю, мы можем провести хороший уикенд. Мне бы хотелось сказать о том, как было бы здорово вывести две машины на подиум, но есть ещё две машины помимо Макса», — приводит слова Норриса Racingnews365.