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Расселл ответил, изменилось ли отношение Хэмилтона к «Мерседесу» после новости об уходе

Расселл ответил, изменилось ли отношение Хэмилтона к «Мерседесу» после новости об уходе
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл ответил, изменилось ли отношение Льюиса Хэмилтона к команде после новости о его уходе в «Феррари».

«После новостей Льюис ведёт себя невероятно профессионально с командой. Рабочие отношения в «Мерседесе» выглядят так, будто ничего не изменилось. Команда великолепна, она дала нам равные возможности, и так было с самого начала.

Когда появляются обновления, они касаются обоих, тогда как другие команды так не делают. Так всегда в «Мерседесе», — приводит слова Расселла Autosport.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.

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