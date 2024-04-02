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Технический директор «Ред Булл»: что делает Ферстаппена особенным? Он голландец

Технический директор «Ред Булл»: что делает Ферстаппена особенным? Он голландец
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о звезде команды и трёхкратном чемпионе мира голландце Максе Ферстаппене.

«Во-первых, он голландец (смеётся). Он любит гонки, у него безумный талант, и он идеально чувствует пределы машины. До работы с ним я не встречал гонщика, который выжимал бы максимум на первом же круге.

Это действительно даёт ему безумное преимущество, учитывая, что в наши дни так мало тестов. Для нас это также преимущество, наличие гонщика, который сразу же может управлять машиной на пределе возможностей. Это немедленно даёт вам понимание того, что нужно улучшить в машине, ведь вы чётко осознаёте её возможности», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.

Ранее Ваше рассказал о распределении направлений между ним и Эдрианом Ньюи.

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