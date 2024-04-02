Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл отреагировал на мнение, что Хэмилтон мысленно уже в «Феррари»

Расселл отреагировал на мнение, что Хэмилтон мысленно уже в «Феррари»
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал недавнее высказывание бывшего гонщика Формулы-1 Дэвида Култхарда в адрес Льюиса Хэмилтона. Ранее Култхард заявил, что мысленно Хэмилтон уже в «Феррари».

«Я не думаю, что что-то изменилось. Я читал, что говорил Дэвид – будто мысли Льюиса уже где-то в другом месте. Однако это не так. Льюис хочет провести успешный год в «Мерседесе», — приводит слова Расселла Nextgen-Auto.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Расселл ответил, станет ли он первым номером в «Мерседесе» после ухода Хэмилтона.

Материалы по теме
Расселл ответил, станет ли он первым номером в «Мерседесе» после ухода Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android