Расселл отреагировал на мнение, что Хэмилтон мысленно уже в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал недавнее высказывание бывшего гонщика Формулы-1 Дэвида Култхарда в адрес Льюиса Хэмилтона. Ранее Култхард заявил, что мысленно Хэмилтон уже в «Феррари».

«Я не думаю, что что-то изменилось. Я читал, что говорил Дэвид – будто мысли Льюиса уже где-то в другом месте. Однако это не так. Льюис хочет провести успешный год в «Мерседесе», — приводит слова Расселла Nextgen-Auto.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Расселл ответил, станет ли он первым номером в «Мерседесе» после ухода Хэмилтона.