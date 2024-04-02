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Расписание трансляций Гран-при Японии — 2024

Расписание трансляций Гран-при Японии — 2024
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С 5 по 7 апреля в Судзуке (Япония) пройдёт четвёртый этап Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Японии — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 5 апреля
5:25. Первая тренировка Гран-при Японии.
8:55. Вторая тренировка Гран-при Японии.

Суббота, 6 апреля
5:25. Третья тренировка Гран-при Японии.
8:55. Квалификация Гран-при Японии.

Воскресенье, 7 апреля
7:50. Гонка Гран-при Японии.

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