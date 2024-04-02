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В США заметили новую модель Tesla. Она станет самой мощной версией Model 3

В США заметили новую модель Tesla. Она станет самой мощной версией Model 3
Tesla Model 3 Ludicrous
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У шоу-рума компании Tesla в Малибу замечена новая модель марки — Model 3 Ludicrous, которая станет самой мощной модификацией в линейке и заменит Model 3 Performance.

Tesla Model 3 Ludicrous

Tesla Model 3 Ludicrous

Фото: twitter.com/BooDev

Tesla Model 3 Ludicrous получит обновлённую внешность, более крупный спойлер в задней части, а также иные бамперы и воздухозаборники. Кроме того, по данным различных утечек, Model 3 Ludicrous обладает суммарной мощностью в 627 лошадиных сил. Ожидается, что электромобиль получит «безумный» режим разгона и будет набирать 100 км/ч за 2,9 секунды.

Tesla Model 3 Ludicrous

Tesla Model 3 Ludicrous

Фото: twitter.com/BooDev

Отметим, что это не единственная новинка от Tesla, появление которой ожидается в этом году. Так, по слухам, в компании намерены представить самый дешёвый автомобиль в своей истории, а также показать Tesla Roadster — уникальную разработку с использованием космических технологий.

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