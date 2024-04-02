Марка Alpine представит свой первый электромобиль на «24 часах Ле-Мана»

Компания Alpine объявила о том, что 13 июня, в дни гонки «24 часа Ле-Мана», представит свой первый электромобиль — Alpine A290. Отмечается, что это будет 5-местный городской автомобиль.

Отметим, что концепт A290_β в Alpine показали ещё в мае прошлого года, причём уже тогда в Alpine отметили что представленный автомобиль — часть более широкой линейки Dream Garage. Для машины была развёрнута широкая тестовая программа, а в конце февраля стало известно, что A290 проходит испытания в том числе при 30-градусных морозах в Лапландии.

В декабре прошлого года Alpine также представила более агрессивную версию спорткара A110 — A110 R Turini, которая стала самой дорогой в обновлённой линейке. При этом, британские автовладельцы назвали Alpine A110 самым разочаровывающим автомобилем.