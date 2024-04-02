Вольф в последний момент решил лететь в Японию из-за проблем «Мерседеса»

Тото Вольф отказался от своих первоначальных планов пропустить Гран-при Японии в этот уикенд. Руководитель «Мерседеса» в последний момент решил лично присутствовать в Сузуке из-за проблем команды. Об этом со ссылкой на Sky Sports сообщает издание Daily Express.

Сообщается, что Тото Вольф запланировал пропустить Гран-при Японии ещё до начала этого сезона. Но из-за разочаровывающего старта «Мерседеса» в этом чемпионате, в котором немецкая команда заработала лишь 26 очков в первых трёх гонках, уступая «Ред Булл», «Феррари» и «Макларену», 52-летний австриец изменил свои планы и срочно вылетает в Японию, чтобы лично руководить командой.

«У нас технические, а не философские или организационные проблемы. Мы не наглотались глупых таблеток. Просто мы не понимаем некоторые аспекты поведения машины», — приводит слова Вольфа издание Daily Express.