Тото Вольф: Льюис Хэмилтон хорош настолько, насколько это возможно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о настроении своих гонщиков на фоне не лучшего начала сезона для немецкой команды.

«Я думаю, наши гонщики во всей этой ситуации просто молодцы. Льюис хорош настолько, насколько это возможно.

Очевидно, он находится в ситуации, когда, с одной стороны, ему очень неприятно видеть, что мы в таком положении, с другой стороны, если глянуть чуть дальше, то всё не так и плохо. Но у него сейчас другие приоритеты.

А Джордж просто боец. Он упорно работает, зная, что это его место, поэтому нам нужно во всём разобраться», — приводит слова Тото Вольфа издание Daily Record.

Напомним, по окончании этого сезона Льюис Хэмилтон перейдёт в «Феррари», где заменит испанца Карлоса Сайнса.