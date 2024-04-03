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В США игрока НФЛ обвиняют в аварии с участием шести автомобилей

В США игрока НФЛ обвиняют в аварии с участием шести автомобилей
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В городе Даллас в субботу, 30 марта, произошла крупная авария с участием шести автомобилей, которую спровоцировали водители Lamborghini Urus и Chevrolet Corvette, нарушавшие скоростной режим. Полиция Далласа считает, что за рулём одной из машин находился игрок НФЛ Раши Райс, сообщает CBS. Несколько человек в результате инцидента пострадали.

Права на видео принадлежат WFAA. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале WFAA.

От имени футболиста выступил его адвокат Ройс Уэст. «От имени Раши Райса хотел бы сообщить, что в данный момент все его мысли связаны с пострадавшими в автомобильном инциденте. Раши сотрудничает с местными властями и делает всё необходимое для подобающего разрешения ситуации», — цитирует Ройса Уэста The Dallas Morning News.

Раши Райс — 23-летний ресивер Kansas City Chiefs, который присоединился к команде в результате драфта 2023 года и в феврале этого года выиграл вместе с ней Супербоул в матче против San Francisco 49ers. В НФЛ сообщили, что следят за развитием событий.

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